Der Flugverkehr ist wegen des Gewitters stark eingeschränkt.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Blitz, Donner, Hitze und viel Regen: Nach dem heißen Wochenende sind heftige Gewitter über Teile Deutschlands gezogen. Das beeinträchtigte auch den Betrieb am Frankfurter Flughafen. Laut Fraport-Sprecherin legte die Deutsche Flugsicherung eine sogenannte Nullsteuerung fest. Annulliert worden seien insgesamt 69 Starts und 70 Landungen.



Mittlerweile haben sich die Abläufe am Flughafen aber wieder normalisiert. "Der Betrieb läuft reibungslos", sagte ein Sprecher am frühen Abend.