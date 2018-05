Das Wochenende bleibt trocken. Ab Montag wird es wieder feucht. Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Der Sommer bleibt, doch Regen kommt: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, werden bis in die kommende Woche hinein Temperaturen von bis zu 31 Grad erwartet. Verantwortlich ist das Tief "Wilma", das von Südwesteuropa sehr warme Luft nach Deutschland lenkt.



Laut DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn strömt Anfang der Woche feuchte Luft ein, die von Südwest bis in den Norden und Osten Deutschlands Schauer und Gewitter bringt. "Örtlich besteht dann Unwettergefahr."