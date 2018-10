In der Europapolitik haben sich die möglichen Koalitionäre nicht auf klare Positionen einigen können. Stattdessen wurden in einem gemeinsamen Papier die Themen aufgelistet, die in den Verhandlungen noch geklärt werden müssen. Dazu gehört eine klare Position zur Türkei, die Zukunft des Euro-Rettungsschirms ESM oder ein eigener Haushalt für die Euro-Zone. Die Generalsekretäre der vier Parteien betonten die grundsätzlich proeuropäische Ausrichtung der angestrebten Jamaika-Koalition. "Wir wollen im Geiste des Miteinanders mit allen Partnern die EU weiterentwickeln und reformieren", heißt es in dem Papier. Einig waren sich die vier Parteien, dass es in der EU bei außen- und verteidigungspolitischen Fragen öfter als bisher Mehrheitsentscheidungen geben soll. Die EU solle Rechtsstaatsprinzipien besser durchsetzen, betonten FDP und Grüne. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen wurde festgehalten, dass die vier Grundfreiheiten der EU (Kapital, Personen, Dienstleistungen und Waren) unbedingt erhalten werden müssten. Dies gilt als Hinweis auf eine harte Haltung in den Brexit-Gesprächen.