In der Debatte über eine Reform von Hartz-IV unterstützt die Linke den Ansatz für ein solidarisches Grundeinkommen: "Ich würde es gut finden, wenn wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor schaffen würden", sagte Gesine Lötzsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, im ZDF. So könnten Menschen mit sinnvoller und gut bezahlter Arbeit wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Es komme jedoch auf die genaue Ausgestaltung an.