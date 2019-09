Supertanker "Adrian Darya 1" vor Gibraltar. Archivbild

Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa

Die US-Regierung hat dem Kapitän des wochenlang vor Gibraltar festgesetzten iranischen Tankers "Adrian Darya 1" Zahlungen in Millionenhöhe für eine Zusammenarbeit mit den US-Behörden angeboten. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Financial Times".



Im Gegenzug sollte der Kapitän den Tanker in den Hafen eines Landes steuern, in dem er beschlagnahmt werden könnte. Der Supertanker bewegt sich zur Zeit mit unbekanntem Zielort im östlichen Mittelmeer.