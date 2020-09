Kavala bleibt weiter in Haft (Archiv)

Quelle: Wiktor Dabkowski/dpa

Der seit mehr als zwei Jahren in der Türkei inhaftierte Intellektuelle Osman Kavala bleibt weiter in Untersuchungshaft. Es bestehe dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, erklärten die Richter. Sie stellten sich erneut gegen eine Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die Freilassung Kavalas angeordnet hatte.



Kavala sitzt seit November 2017 in U-Haft. Ihm wird ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.