Für den Kommandeur einer von Mythen umgebenen Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarden war General Ghassem Soleimani auffällig präsent in der Öffentlichkeit. Bei Fernsehauftritten saß er schon direkt neben Revolutionsführer Ali Khamenei, ließ sich auf Demonstrationen wie an vorderster Front im Kreis seiner Soldaten und Bewunderer fotografieren. Der wichtigste Strippenzieher in den Stellvertreterkriegen der Region, der Mastermind, der hinter Tod und Terror steckt - so lauten Charakterisierungen Soleimanis in den internationalen Medien.