Die Verbraucherstimmung im Land ist im Großen und Ganzen positiv. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Unsicherheiten in aller Welt lassen Konsumenten in Deutschland bisher offensichtlich weitgehend unbeeindruckt. Die Verbraucherstimmung hierzulande zeige eine im Großen und Ganzen positive Entwicklung, heißt es in einer Konsumklima-Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK.



Der Konsumklima-Index der GfK ist zwar im Vergleich zum August ganz leicht um 0,1 auf 10,5 Punkte gefallen - doch sowohl Konjunktur- als auch Einkommenserwartungen sind gestiegen.