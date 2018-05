Der GfK-Konsumklima-Index bleibt auf einem hohen Niveau. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wachsende weltpolitische Risiken wie drohende US-Strafzölle schlagen zunehmend auf die Verbraucherstimmung in Deutschland durch. Nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend habe sich das Konsumklima auf hohem Niveau stabilisiert.



Das berichtete der Konsumforscher Rolf Bürkl bei der Veröffentlichung der GfK-Konsumklimastudie in Nürnberg. Die Verbraucherstimmung bekam im Mai erneut einen leichten Dämpfer. Die GfK-Studie basiert auf der monatlichen Befragung von rund 2.000 Verbrauchern in Deutschland.