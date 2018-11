Es sind in erster Linie die Preise für Energie und Nahrungsmittel, die das Geld in den Portemonnaies der Verbraucher schwinden lassen. Benzin und Heizöl etwa sind in den vergangenen Wochen spürbar teurer geworden. "Wenn mehr Geld an den Zapfsäulen zu bezahlen ist, fehlt es für andere Anschaffungen. Dies knabbert an der Kaufkraft der Konsumenten", sagt Rolf Bürkl von den GfK-Marktforschern. Im Oktober lagen die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr bei 2,5 Prozent.



Hoffnung auf einen dennoch guten Jahres-Endspurt macht Einzelhändlern dagegen die gestiegene Bereitschaft zu größeren Anschaffungen. Deswegen geht die GfK davon aus, dass die Geschäfte im Weihnachtsmonat stabil bleiben werden.