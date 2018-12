Simcha «Kazik» Rotem beim Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem.

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Der letzte jüdische Widerstandskämpfer aus dem Warschauer Ghetto ist tot. Simcha "Kazik" Rotem sei laut israelischer Medien im Alter von 94 Jahren in Jerusalem gestorben. Rotem, bekannt auch als Kazik Ratajzer, konnte 1943 nach schweren Kämpfen gegen die Deutschen mit anderen Kameraden durch einen Abwasserkanal aus dem zerstörten Ghetto fliehen.



Am 19. April 1943 hatte die Rebellion jüdischer Aufständischer begonnen, die sich gegen SS-Einheiten wehrten. Der Kampf scheiterte am 16. Mai 1943.