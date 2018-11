Bruno Le Maire möchte seinen japanischen Amtskollegen treffen.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Nach seiner Verhaftung in Japan wegen einer vermuteten Finanzaffäre soll der Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn für zehn weitere Tage festgehalten werden. Das entschied ein Bezirksgericht in Tokio.



In Frankreich gibt es Sorge um den Bestand des Auto-Bündnisses: "Ohne Carlos Ghosn: Allianz Renault-Nissan in Gefahr", titelte die Hauptstadtzeitung "Le Parisien". Vor diesem Hintergrund kündigte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ein Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen an.