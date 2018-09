Ein Infrarot-Bewegungssensor erfasst pausenlos jede Bewegung im Umfeld von rund zehn bis zwölf Metern des Leitpfostens. Benjamin Kirsch, Projektentwickler "Ghostbuster"

Das Herzstück von "Ghostbuster" sind Sensoren, die in die Leitpfosten am Straßenrand eingebaut werden. "Ein Infrarot-Bewegungssensor erfasst pausenlos jede Bewegung im Umfeld von rund zehn bis zwölf Metern des Leitpfostens", sagt Benjamin Kirsch, der das System zusammen mit Julian Neu und Daniel Gillo entwickelt hat. Nähert sich ein Fahrzeug, werden zwei weitere Sensoren am oberen Ende des Leitpfostens aktiviert. Sie erfassen, in welche Richtung das Auto fährt.