Strafzölle sind eher ein politischer Begriff. Er stellt die politische Absicht in den Vordergrund. Schutzzölle dagegen sind ein wirtschaftlicher Terminus. Dabei handelt es sich immer um einen Importzoll. Die Regeln der Welthandelsorganisation WTO erlauben in besonderen Fällen Zölle. Die Motive der einzelnen Staaten oder Bündnisse können ganz unterschiedlicher Natur sein:



1. Schutz inländischer Unternehmen vor ausländischen Konkurrenten (Schutzzoll)

2. Schutz inländischer Unternehmen vor unfairen Dumping-Angeboten aus dem Ausland (Anti-Dumping-Zoll)

3. Zeitlich begrenzter Schutz einer aufstrebenden Branche des eigenen Landes in ihrer Entwicklungsphase gegen die ausländische Konkurrenz, bis sie wettbewerbsfähig geworden ist (Entwicklungszoll)

4. Ausgleich für unberechtigt erhobene Zölle des Partnerlandes (Vergeltungszoll).



Der zusätzliche Zoll der EU auf Stahl in Höhe von 25 Prozent ist ein klassischer Schutzzoll. Es ist eine vorläufige Maßnahme, die maximal für 200 Tage gilt. Wirkt diese zeitlich befristete Maßnahme nicht, könnte die EU die Zölle anschließend offiziell beschließen. Im aktuellen Fall befürchtet die EU-Kommission eine Stahlschwemme aus Russland und Asien und sieht sich deshalb genötigt, die Stahlfirmen in der EU davor zu schützen. Die angekündigten Schutzzölle treten allerdings nur in Kraft, wenn die Unternehmen mehr Stahl importieren als sie es bisher getan haben. Die Grundlage bietet dabei der durchschnittliche Warenimport einer Firma in den vergangenen drei Jahren. Wird dieser Wert nicht überschritten, müssen die Unternehmen auch keinen zusätzlichen Zoll zahlen.



(Quelle: Jürgen Natusch, Wirtschaftsmagazin makro)