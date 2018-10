Die Furcht, dass die Deutschen in so einem Fall als Zahlmeister der EU herhalten müssten, schwächt Giegold ab. Es gehe um die gemeinsame Währung und wenn die in eine Krise gerät und man nichts gegen eine Tendenz täte, dass es beim nächsten Schock noch schwieriger werde, trüge man selbst Schaden davon. Im Blick auf Italien bleibt Giegold in diesem Zusammenhang streng: "Gemeinsame Politik braucht gemeinsame Rechte, um zu sichern, dass niemand nationale Einseitigkeit begehen kann, und deshalb ist es so wichtig, dass die Kommission hier handelt."