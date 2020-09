Eine Frau arbeitet in einem Büro. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Zum Internationalen Frauentag am Sonntag macht die SPD beim Thema Frauenquote in Unternehmensvorständen weiter Druck auf CDU und CSU. "Ich appelliere an Männer und Frauen in der Union, sich bei diesem Thema zu bewegen", sagte Familienministerin Franziska Giffey dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Laut Giffey gehe es nicht nur um Teilhabe in Politik oder Wirtschaft, sondern auch ums Geld. "Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer und bekommen über 50 Prozent weniger Rente. Das kann so nicht bleiben."