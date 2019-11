Die Bundesregierung investiert in mehr Frauenhäuser. Archivbild.

Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Von Gewalt betroffene Frauen sollen laut Familienministerin Franziska Giffey künftig einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus erhalten. Das kündigte die SPD-Politikerin im ARD-"Morgenmagazin" an.



Im Moment gebe es aber nicht genügend Plätze. Giffey will deshalb heute eine Initiative starten. Unter der Überschrift "Stärker als Gewalt" haben sich Organisationen zusammengeschlossen, die Betroffenen helfen. Der Bund plant dafür in den kommenden vier Jahren jährlich 30 Millionen Euro ein.