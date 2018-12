Es muss attraktiver werden, eine Ausbildung anzufangen, sie abzuschließen und danach im Beruf zu bleiben. Das ist eine Aufgabe für alle: Bund, Länder, Kommunen und Tarifparteien. Familienministerin Franziska Giffey

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will mit Bundesmitteln den Fachkräftemangel in den Kitas mildern: Sie stellte am Dienstag das Förderprogramm für die Erzieherausbildung mit einem Volumen von 300 Millionen Euro vor. "Es muss attraktiver werden, eine Ausbildung anzufangen, sie abzuschließen und danach im Beruf zu bleiben", sagte Giffey in Berlin. "Das ist eine Aufgabe für alle: Bund, Länder, Kommunen und Tarifparteien."



Das Programm sieht vor, von 2019 bis 2022 insgesamt rund 300 Millionen Euro als Impuls den Ländern und damit den Einrichtungen vor Ort zur Verfügung zu stellen - zusätzlich zu den 5,5 Milliarden Euro aus dem "Gute-Kita-Gesetz", die unter anderem für einen besseren Personalschlüssel und bedarfsgerechte Öffnungszeiten verwendet werden sollen.