Als sich die Spekulationen über ihren Karrieresprung überschlagen, tut Franziska Giffey, was sie in den vergangenen Jahren so oft tat. Die Bürgermeistern von Berlin-Neukölln besucht eine Grundschule ihres Bezirks. An der Hans-Fallada-Schule waren am Mittwoch die für mehr als eine Million Euro renovierten Toiletten einzuweihen. Jetzt soll die 39-jährige Sozialdemokratin das Bundesfamilienministerium verantworten.