Universitätsklinik Ulm (Archiv)

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Krankenschwester, die im Verdacht stand, am Universitätsklinikum Ulm Babys mit Morphium vergiftet zu haben, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Genauere Analysen bestätigten den anfänglichen Tatverdacht nicht, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau hatte die Tatvorwürfe bestritten.



Die Krankenschwester war am vergangenen Mittwoch wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen.