Bei dem Attentat war das Nervengift Nowitschok verwendet worden. Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Auch Frankreich hält Russland für den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien verantwortlich. Paris teile Londons Befund, dass es keine andere plausible Erklärung gebe. Das teilte der Elyseepalast nach einem Telefongespräch des Staatspräsidenten Emmanuel Macron mit der britischen Premierministerin Theresa May in Paris mit.



Macron und May stimmten überein, dass bei einer Antwort die europäische und die transatlantische Einheit wichtig seien.