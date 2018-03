US-Außenminister Rex Tillerson hat sich zum Giftanschlag geäußert Quelle: Jonathan Ernst/Pool REUTERS/AP/dpa

US-Außenminister Rex Tillerson hat sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung angeschlossen, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. "Wir haben volles Vertrauen in die Untersuchungen", wurde Tillerson in Washington zitiert.



Kurz zuvor hatte das Weiße Haus noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen. London hatte Russland am Abend ein Ultimatum gestellt, sich zu den Vorwürfen um den Giftanschlag zu äußern.