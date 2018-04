Bundeskanzlerin Merkel ist gegen einen Boykott der Fußball-WM. Quelle: Soeren Stache/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hält nichts von einem Boykott der Fußball-WM in Russland als Reaktion des Westens auf den Giftanschlag in Großbritannien. Es gehe jetzt um eine rasche Aufklärung des Anschlages auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter, sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie hoffe, dass sich Russland an dieser Aufklärung beteilige.



Nach britischen Angaben wurden Skripal und seine Tochter Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt worden war.