Der Vertreter Moskaus: Wassili Nebensja. Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

Nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien haben sich beide Länder im UN-Sicherheitsrat in New York einen Schlagabtausch geliefert. Die Sondersitzung war kurzfristig einberufen worden.



Premierministerin May sorge für eine "hysterische Atmosphäre", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Großbritannien werde sich nicht von Russlands "Leugnungen, Ablenkungen und Drohungen" beirren lassen, entgegnete der britische UN-Botschafter Jonathan Allen.