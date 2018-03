Nach den Strafmaßnahmen Großbritanniens gegen Russland wegen der Giftattacke auf einen Ex-Doppelagenten wird eine weitere Eskalation in dem Konflikt befürchtet. Das russische Außenministerium wertete die von Premierministerin Theresa May verkündeten Sanktionen als "beispiellose grobe Provokation" und kündigte eine baldige Antwort an. Ein exakter Zeitpunkt wurde dafür allerdings nicht genannt - jedoch könnte es nach ZDF-Informationen bereits heute Mittag eine Reaktion Russlands geben. Die Regierung in London hatte am Mittwoch erklärt, dass 23 russische Diplomaten das Land binnen einer Woche verlassen müssen.