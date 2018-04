heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Kanzlerin Angela Merkel hat dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad erstmals eine mögliche Verantwortung für den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma zugewiesen. "Es gibt schwere Indizien, die in Richtung des syrischen Regimes zeigen", sagte sie.



Bisher hatte sie auf eine Schuldzuweisung verzichtet. An Spekulationen über einen Militäranschlag wollte sich Merkel nicht beteiligen. Sie bedauerte, dass der UN-Sicherheitsrat bisher keine Resolution zustande gebracht hat.