Donald Trump im Weißen Haus. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung über eine Reaktion seiner Regierung in Aussicht gestellt. Man werde in den nächsten 24 bis 48 Stunden eine "bedeutende Entscheidung" treffen, sagte Trump.



Nach Angaben von Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Region Ost-Ghuta mehr als 150 Menschen getötet und 1.000 verletzt worden sein. Trump hatte dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad bereits am Wochenende gedroht.