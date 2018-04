Es geht um Vorfälle im Irak in den 1980er-Jahren. Symbolbild Quelle: -/kyodo/dpa

Mehrere deutsche Firmen, darunter TUI, haben den Vorwurf zurückgewiesen, dem Irak in den 1980er-Jahren bei der Chemiewaffenproduktion geholfen zu haben. Hinterbliebene und Opfer eines Giftgasangriffs vor 30 Jahren verlangen vor einem Gericht in Halabdscha auch von deutschen Firmen eine Milliardenentschädigung.



TUI ist Rechtsnachfolgerin des früheren Industriekonzerns Preussag. Dem wird in der Klage eine Unterstützung von Ex-Diktator Saddam Hussein und dessen Chemiewaffenprogramm vorgeworfen.