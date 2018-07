Als Einsatztrupps von Militär und Polizei den halbblinden Sektengründer am 16. Mai 1995 in einem dunklen Versteck finden, bietet sich ihnen ein jämmerliches Bild. Vor ihnen liegt bäuchlings im Dreck ein Mann mit zerzausten Haaren, der einst als erfolgreicher religiöser Führer Tausende zum Teil hochgebildete Menschen mit seinen Lehren in seinen Bann zog. "Dieser schäbige Kerl soll Asahara sein?" - so überrascht reagiert einer der Beamten, der den Einsatz gegen den Guru damals leitet.