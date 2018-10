Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzanzügen am Unfallort. Quelle: Lars Ebner/dpa

Nach rund zweistündiger Sperrung wegen eines Chemieunfalls in Hamburg-Veddel ist die Autobahn 255 über die Elbbrücken wieder frei. Es gebe aber noch erhebliche Rückstaus bis in die Innenstadt, teilte die Polizei über Twitter mit.



Die bei dem Unfall auf einem Industriegelände beschädigten Giftfässer seien in sichere Überbehälter gesetzt worden, hieß es von der Feuerwehr. Die Fässer mit der Chemikalie Aluminiumphosphid waren am Mittag beim Verladen umgestürzt und beschädigt worden.