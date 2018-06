Polizei und Mitarbeiter des RKI sind in Köln im Einsatz. Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin in einem Hochhaus in Köln will die Polizei heute mehrere leerstehende Wohnungen in dem Haus durchsuchen. Polizei und Bundeskriminalamt sowie Experten des Robert-Koch-Instituts sind vor Ort.



Ein verhafteter 29-Jähriger soll bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen in dem Gebäude hergestellt haben. Das Material hatte er sich nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft im Internet gekauft und seit Anfang Juni zusammengemischt.