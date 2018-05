Entwarnung für Bade-Urlauber auf Mallorca. Quelle: Patrick Schirmer Sastre/dpa

Palma de Mallorca hat die Badeverbote wegen hochgiftiger Quallen wieder aufgehoben. Man habe am Donnerstag keine roten Flaggen gehisst, sagte eine Sprecherin der Inselhauptstadt. Die äußerst giftige Quallenart Portugiesische Galeere (Physalia physalis) war zuvor in der Bucht von Palma de Mallorca gesichtet worden.



Starke Strömungen haben die Quallen nach Vermutung von Experten vom Atlantik durch die Straße von Gibraltar an die Küste Spaniens gespült.