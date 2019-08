Produziert hochpotentes Gift: Monokelkobra

Quelle: picture alliance/imageBROKER

Die Anwohner der betroffenen Gegend dürfen nun aufatmen. Lisa-Marie Schapeit (17) hatte das Tier am Sonntagnachmittag als Erste entdeckt. Ihr Freund machte das einzige Foto der Schlange. Auf dieser Grundlage schätzten Experten deren Länge auf 1,40 bis 1,60 Meter. Danach fehlte vorerst jede Spur von dem Tier. Weder fanden sich Kriechspuren in ausgestreutem Mehl, noch blieb die Schlange an Klebestreifen hängen.



Fest steht: Ein Biss der in Asien beheimateten Schlange hätte lebensgefährlich sein können. Aus Sicherheitsgründen lag deshalb bereits ein Gegengift in der Uniklinik Düsseldorf bereit. Als Reptilienexperten der Feuerwehr Düsseldorf am Mittwoch und Donnerstag die Wohnanlage akribisch durchkämmt hatten, waren stets ein Notarzt und Rettungskräfte in der Nähe.