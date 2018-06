Bisher listet ein Handbuch des US-Heimatschutzministeriums den Fall einer einzigen Person auf, die durch Rizin getötet wurde. Dabei handelte es sich um ein politisches Attentat 1978, bei dem einem bulgarischen Dissidenten eine Rizin-gefüllte Kugel gespritzt wurde. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) berichtet von weiteren Tötungsfällen. Menschen vergifteten sich selbst durch das Essen von Rizinus-Bohnen. Bei der Aufnahme durch den Verdauungstrakt ist Rizin allerdings nicht so gefährlich, wie wenn es injiziert oder inhaliert wird. Die Gesundheitsbehörde CDC kategorisiert Rizin als Bedrohung der "Klasse B", was die zweithöchste Bedrohungsstufe der Behörde ist. Es rangiert damit hinter Anthrax, Botulismus, Pest, Pocken, Tularämie und viralem hämorrhagischem Fieber.