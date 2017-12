In ausgefallenen Abendroben, grell geschminkt und mit schriller Haarpracht ist die Italienerin immer noch gerngesehener Gast bei Galas und anderen Promi-Festen. Auch wenn zuletzt ihr Gesundheitszustand Sorgen bereitete. In ihrer langen Karriere hat sich die Schauspielerin nie auf ein Metier festlegen lassen - ob als Kino-Ikone, Sexsymbol, Fotojournalistin, Bildhauerin oder UN-Botschafterin. Lollobrigida ist alles in einem. Zuletzt schrieb vor allem ihr Privatleben die besten Dramen.

1927 in dem Örtchen Subiaco östlich von Rom geboren, wird Gina schon als Dreijährige in einem Wettbewerb zum schönsten Kleinkind gekürt. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht sie in die Hauptstadt, will Malerei und Bildhauerei studieren und schlägt sich mit Statistenrollen und Kohlezeichnungen von Gästen in den Lokalen durch.