Die britische Premierministerin Theresa May warb bei dem Gipfeltreffen mit den übrigen Staats- und Regierungschefs noch einmal für ihre Position und forderte Entgegenkommen. Konkrete Zusagen zu den Finanzen vermied May. "Wir werden unsere Verpflichtungen einhalten, die wir während unserer EU-Mitgliedschaft eingegangen sind", sagte sie, fügte aber an: "Wir werden diese Zeile für Zeile durchgehen." Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern berichtete aber immerhin, es gebe "eine langsame Annäherung, vor allem was die Summen betrifft".