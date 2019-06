Die G20-Staatschefs sind für einen regulierten Onlinehandel.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die G20-Staaten haben sich nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel in der Digitalwirtschaft zu einem regulierten Onlinehandel bekannt. Es sei ein wichtiges Signal, dass internationale Regelungen bei der Digitalisierung gebraucht werden, sagte Merkel in Osaka.



In der Digitalwirtschaft wollen sich die G20 laut Merkel für einen digitalen Datenverkehr aussprechen, dem man vertrauen könne. Es gehe um eine ähnliche Regelung, wie es sie in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung gebe.