Trump bei Pressekonferenz nach Gipfel in Hanoi

Quelle: dpa

Der Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Hanoi ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Massive Differenzen über den Weg zu atomarer Abrüstung und die Aufhebung von Sanktionen führten dazu, dass das Treffen in Vietnams Hauptstadt am Donnerstag vorzeitig beendet wurde. Trump sagte: "Ich hätte etwas unterschreiben können. Aber es ist besser, etwas richtig zu tun als schnell." Nicht einmal eine gemeinsame Abschluss-Erklärung mit Minimalergebnissen kam zustande.