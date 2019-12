Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine.

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kurz vor dem Gipfel in Paris zum Ukraine-Konflikt hat Präsident Wolodymyr Selenskyj vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Der Krieg in Donbass wird nicht am 10. Dezember enden", schrieb seine Sprecherin Julia Mendel bei Facebook.



Eine von vielen geäußerte hohe Erwartungshaltung könnte zu Enttäuschungen führen. Bei dem Treffen verhandeln Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin unter Vermittlung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Frieden in der Ostukraine.