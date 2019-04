Der saudische König Salman. Archivbild

Quelle: -/SPA/dpa

Saudi-Arabien lädt im November 2020 zum G20-Gipfel ein. König Salman empfange die Staats- und Regierungschefs der Gruppe in der Hauptstadt Riad, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA. Es wird der erste G20-Gipfel in der arabischen Welt sein.



Der nächste G20-Gipfel ist im Juni in Japan. Die "Gruppe der 20" aus 19 Ländern und der Europäischen Union repräsentiert etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung und rund 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.