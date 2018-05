EU-Gipfel mit Westbalkanländern in Sofia über Zukunft der Länder. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Europäische Union bemüht sich darum, die Länder des westlichen Balkans enger an sich zu binden. Beim Gipfel in Sofia wollen Kanzlerin Angela Merkel und die anderen EU-Regierungschefs unter anderem Serbien und Montenegro zu weiteren Reformen ermuntern.



Österreichs Außenministerin Karin Kneissl forderte mehr Einsatz der EU für die Region. "Die EU hat Südosteuropa in den letzten Jahren vernachlässigt. In dieses Vakuum sind Staaten wie Russland und die Türkei gestoßen", sagte sie der "Welt".