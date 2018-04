Die EU - in Warna vertreten durch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk - steckt in einem Dilemma. Den Gesprächsfaden mit Erdogan abreißen lassen will sie nicht, weil sie die Konsequenzen fürchtet. Dabei ist der Beitrittskandidat Türkei aus Sicht der EU wohl so weit davon entfernt wie nie, die Kopenhagener Kriterien für eine Mitgliedschaft zu erfüllen. Das sieht Erdogan natürlich ganz anders.



Das Wetter am Montag in Warna - unterkühlt, verhangen, keine Aussicht auf Sonnenschein - passte angesichts dieser Differenzen ganz gut zur Stimmung zwischen Brüssel und Ankara. Juncker, Tusk und Erdogan hatten beim Arbeitsessen mit Schwarzmeer-Steinbutt, Kalbsfilet und Lammkotelett daher auch keinen Mangel an schwierigen Gesprächsthemen. "Was ich sagen kann, dass ich alle unsere Bedenken geäußert habe", meinte Tusk anschließend bei der gemeinsamen Pressekonferenz. "Die Liste war lang." Ernüchtert fügte er hinzu: "Wenn Sie mich fragen, ob wir Lösungen oder Kompromisse erzielt haben, lautet meine Antwort: Nein."