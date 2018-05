Die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump und die Verlegung der US-Botschaft stößt in der arabischen Welt, aber auch in westlichen Staaten auf Kritik. Die Palästinenser betrachten das seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von Israel besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt ihres künftigen Staates. Die meisten Staaten fordern, dass der Status Jerusalems nach einem abschließenden Friedensabkommen zwischen Israel und Palästinensern bestimmt werden soll. Die Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem erachten sie als Vorfestlegung. Nach den USA hat Guatemala seine Botschaft nach Jerusalem verlegt, Paraguay will noch in diesem Monat folgen.