Hassan Ruhani, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan.

Russland fordert die USA auf, den angekündigten Abzug ihrer Soldaten aus Syrien so schnell wie möglich umzusetzen. Das sagte Präsident Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer.



Er äußerte sich nach Gesprächen mit seinen Kollegen aus der Türkei und dem Iran. Die drei Länder vereinbarten, ihr Vorgehen in Syrien zu koordinieren. Ziel müsse es sein, Syrien als souveränen Staat in Gänze zu erhalten. Der Kampf gegen den Terrorismus dürfe nicht zum Auseinanderbrechen des Landes führen.