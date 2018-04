EU-Ratspräsident Tusk sorgt schon vor dem Gipfel für Streit. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

Streit über die Flüchtlingspolitik und schwierige Brexit-Verhandlungen: Beim letzten EU-Gipfel in diesem Jahr warten auf Bundeskanzlerin Angela Merkel schwierige Themen. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten wird Merkel heute in Brüssel nach einer gemeinsamen Linie suchen müssen.



Doch vor allem in der Asylpolitik droht erneut Streit, nachdem EU-Ratspräsident Donald Tusk die Pflicht aller EU-Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen infrage gestellt hat.