Begegnung in Hanoi: Donald Trump und Kim Jong Un.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen bei ihrem Gipfel in Hanoi am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Dies geht aus dem Ablaufplan des Weißen Hauses für den zweiten und letzten Gipfeltag hervor. Über den Inhalt der Erklärung wurde bisher nichts bekannt.



Zum Auftakt des Treffens stellte Trump dem völlig verarmten Land einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht. Bedingung bleibt jedoch, dass Pjöngjang atomar abrüstet.