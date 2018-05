Donald Trump soll in den kommenden Wochen Kim Jong Un treffen. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die USA setzen große Erwartungen in das historische Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In. "Wir sind hoffnungsvoll, dass die Gespräche Fortschritt in Richtung einer Zukunft von Frieden und Wohlstand für die gesamte koreanische Halbinsel erzielen", teilte das Weiße Haus mit.



Die USA schätzten die Zusammenarbeit mit Südkorea und erwarteten, Diskussionen in Vorbereitung auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim fortzusetzen.