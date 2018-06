Das Capella Hotel ist der Ort des Gipfeltreffens. Quelle: Minoru Iwasaki/Kyodo News/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un werden bei ihrem Gipfeltreffen am Dienstag in Singapur zunächst unter vier Augen zusammenkommen. Neben den Staatsmännern dürften nur die Übersetzer in den Raum, teilte das Weiße Haus mit. Danach soll es zu einem Arbeitstreffen im erweiterten Kreis kommen, gefolgt von einem Arbeitsessen.



Zur US-Delegation gehören neben Trump unter anderem Außenminister Mike Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton.