Kim Jong Un wird am Bahnhof von Hassan begrüßt.

Quelle: -/YNA/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu seinem ersten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Sein gepanzerter Sonderzug überquerte am Morgen die nordkoreanisch-russische Grenze und hielt am Bahnhof von Hassan, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete.



Das Treffen mit Putin ist für Donnerstag in Wladiwostok geplant. Dabei soll es um die atomare Abrüstung Nordkoreas gehen, aber auch um den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder.