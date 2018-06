Südkoreas Präsident Moon Jae In. Archivbild Quelle: Yonhap News Agency/YNA/dpa

Südkoreas Regierung hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un begrüßt. "Es scheint, als ob die Straße, die zu einem Gipfel zwischen Nordkorea und den USA führt, weiter geworden ist", erklärte das Büro von Präsident Moon Jae In. Seoul warte das Treffen "gespannt, aber ruhig" ab.



Nach tagelangem Hin und Her hatte Trump am Freitag in Washington angekündigt, dass er Kim nun doch am 12. Juni in Singapur treffen werde.